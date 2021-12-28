شهدت الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، إلا أن نجوم فريق الشباب خطفوا الأنظار.

لاعبو الشباب يتألقون

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفا سكور” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت سيطرة للاعبين الأجانب.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيغر بانيغا التألق خلال منافسات الجولة الـ14، ليتواجد في التشكيل المثالي، فيما فرض نجم الفتح، المغربي مراد باتنا تواجده بعدما سجل ثنائية ليقود فريقه للفوز على الهلال.

التشكيل المثالي للجولة الـ14 من الدوري السعودي

وجاء تشكيل الجولة الـ14 المثالي من دوري المحترفين، كالتالي؛ في حراسة المرمى، الشبابي نواف القرني، وفي الدفاع؛ سامي الخيبري “الفيحاء”، وليد الأحمد “الفيصلي” ومهند القيضي “أبها”.

ويتواجد في الوسط والهجوم كل من؛ موسونا “الطائي”، محمد فوزير “الرائد”، فينسنت أبو بكر “النصر”، هارون كمارا “الاتحاد” ومراد باتنا، بالإضافة إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بانيغا وهتان باهبري.