سيدخل الأرجنتيني ميجيل أنخل روسو المدير الفني للفريق الكروي الأول في النصر مباراة اليوم أمام الهلال باحثًا عن الفوز وتصحيح المسار للعالمي.

تشكيل النصر المتوقع:

وسيكون تشكيل العالمي المتوقع مكونًا من: “أمين بخاري، محمد قاسم، علي لاجامي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مشاريبوف، أنسيلمو، تاليسكا ، فينسينت أبو بكر”.

مساهمات كبيرة من جوميز:

ساهم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال بـ 7 أهداف في شباك النصر، وذلك خلال 6 مواجهات خاضها في ديربي الرياض.

ونجح المهاجم الفرنسي صاحب الـ36 عامًا في تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

وفي سياق آخر، يطمح الفريق الكروي الأول بـ الهلال في تحقيق فوز مهم ظهر الغد على حساب جاره النصر، في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الزعيم بالمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، والفوز يضمن له البقاء بالمركز الرابع برصيد 24 نقطة، وازدياد فرصته في الصعود للمركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري.

ويفصل بين الأزرق ونادي الشباب صاحب المركز الثاني نقطة واحدة، بينما يفصل بين الزعيم ونادي الاتحاد المتصدر 5 نقاط.