أعلن المديران الفنيان تشافي هيرنانديز وسيباستيان باتاجليا عن مباراة برشلونة وبوكا جونيورز التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة برشلونة وبوكا جونيورز

ويلعب برشلونة ضد بوكا جونيورز، بعد قليل، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض ضمن منافسات كأس مارادونا، تكريمًا لأسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا.

وتُعد هذه الزيارة هي الثانية لفريقي برشلونة وبوكا جونيورز إلى السعودية، وفشل كلاهما في تحقيق الفوز خلال زيارته الأولى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيل مباراة كأس مارادونا

وتشهد مباراة كأس مارادونا اليوم، تواجد النجم البرازيلي داني ألفيس في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للمرة الأولى بعد عودته إلى صفوف البارشا، حيث يطمح للظهور بشكل مميز والتتويج باللقب.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز كالتالي؛ نيتو، دست، ريكي بويج، داني ألفيس، ديمير، فيليب كوتينيو، لينجليت، بالدي، جارسيا، سانز وجوتاجلا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل بوكا جونيورز كالتالي؛ أوجستين روسي، فرانك فابرا، ماركوس روخو، كارلوس إيزكويدروز، لويس أدفينكولا، يورمان كامبوزانو، أوجستن ألميندرا، خوان راميريز، إيدوين كاردونا، لويس فاسكيز وسباستيان فيلا.