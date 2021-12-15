تترقب الجماهير مباراة مصر وتونس ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه المنتخبان.

مباراة مصر وتونس

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وتونس عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية على استاد رأس أبو عبود، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021.

ونجح منتخبا مصر وتونس في التأهل إلى نصف النهائي، بعد التألق في الأدوار السابقة، حيث تصدر الفراعنة مجموعته وتجاوز الأردن في ربع النهائي، كما صعد نسور قرطاج بعد تصدره المجموعة أيضًا، وفاز على عمان بعد ذلك.

ويطمح الفراعنة مواصلة التفوق في كأس العرب عند المشاركة بالمنتخب الأول، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

ويتوقع أن يبدأ الفراعنة مباراة مصر وتونس اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، حسين فيصل، مروان حمدي ومصطفى فتحي.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب تونس مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ معز حسن، منتصر الطالبي، بلال العيفة، ياسين مرياح، محمد دراجر، محمد أمين بن حميدة، غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.