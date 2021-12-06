يستعد منتخب السعودية لخوض مباراة مهمة غدًا الثلاثاء ضد منتخب المغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ بطولة كأس العرب.

التشكيل المتوقع لـ منتخب السعودية

وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر بقيادة المدرب الفرنسي لورينت بونادي مكونًا من: “محمد الربيعي، سليمان هزازي، وليد الأحمد، نواف بوشل، حامد الغامدي، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، فراس البريكان، مشعل صبياني”.

وكان الأخضر خسر من الأردن في الجولة الأولى بهدف دون رد، وتعادل مع منتخب فلسطين بهدف لكل فريق، ثم سيواجه المنتخب المغربي غدًا.

الأخضر بحاجة إلى الفوز على المغرب مقابل خسارة الأردن أمام المنتخب الفلسطيني.

الأخضر ثانيًا

وفي حال تحقق ذلك، فسيكون رصيد منتخب المغرب ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، المنتخب السعودي ثانيًا برصيد أربع نقاط، المنتخب الفلسطيني ثالثًا برصيد أربع نقاط، المنتخب الأردني رابعًا برصيد 3 نقاط.

وقبل مباريات الجولة الثالثة لـ المجموعة الثالثة، منتخب المغرب يتواجد في المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من فوزين على فلسطين والأردن، أما منتخب الأردن فيحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز على منتخب السعودية وخسارة من منتخب المغرب، أما الأخضر فيتواجد في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة من خسارة أمام الأردن ثم تعادل مع فلسطين، بينما يتواجد منتخب فلسطين في المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة.