أصبح موقف منتخب السعودية المشارك في بطولة كأس العرب، معقدًا نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة، بعد التعادل مع منتخب فلسطين أمس السبت بهدف لكل فريق في الجولة الثانية.

وكان الأخضر خسر من الأردن في الجولة الأولى بهدف دون رد، وتعادل مع منتخب فلسطين بهدف لكل فريق، ثم سيواجه المنتخب المغربي بعد غد الثلاثاء.

شرطان أمام منتخب السعودية

الأخضر بحاجة إلى الفوز على المغرب مقابل خسارة الأردن أمام المنتخب الفلسطيني.

وفي حال تحقق ذلك، فسيكون رصيد منتخب المغرب ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، المنتخب السعودي ثانيًا برصيد أربع نقاط، المنتخب الفلسطيني ثالثًا برصيد أربع نقاط، المنتخب الأردني رابعًا برصيد 3 نقاط.

وقبل مباريات الجولة الثالثة لـ المجموعة الثالثة، منتخب المغرب يتواجد في المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من فوزين على فلسطين والأردن، أما منتخب الأردن فيحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز على منتخب السعودية وخسارة من منتخب المغرب، أما الأخضر فيتواجد في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة من خسارة أمام الأردن ثم تعادل مع فلسطين، بينما يتواجد منتخب فلسطين في المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة.

4 منتخبات حسمت التأهل

وتمكنت منتخبات قطر والمغرب والجزائر ومصر من حسم تواجدها في دور الثمانية في البطولة، وذلك بعد خوضها لأول جولتين من دور المجموعات في البطولة.

منتخب قطر، كان تأهل بعد الفوز على منتخب عُمان، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على الأردن ظهر أمس السبت برباعية دون رد ومستفيدًا من تعادل السعودية مع فلسطين، بينما تأهل منتخبا الجزائر ومصر بعد الفوز على منتخبي لبنان والسودان على الترتيب.