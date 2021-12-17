نجح الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي في معادلة رقمه، بتحقيق أطول سلسلة متتالية من المباريات في الدوري الإنجليزي على ملعبه دون خسارة أمام فريق بعينه، وذلك بعد التعادل مع فريق إيفرتون بهدف لكل فريق مساء أمس الخميس.

تشيلسي يكرر رقمه القياسي مرة ثانية:

وتفادى البلوز الخسارة في آخر 27 مباراة خاضها في ملعب ستامفورد بريدج ضد إيفرتون، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 12 لقاء ضد التوفيز.

ليست المرة الأولى التي يُحققها البلوز، حيث سبق وأن تفادى الخسارة ضد جاره توتنهام هوتسبير في 27 مباراة خلال الفترة بين عامي 1990 و2016.

كما سجل ماسون ماونت هدفًا لـ تشيلسي في شباك نادي إيفرتون ليُصبح اللاعب الذي بعمر الـ22 عامًا و 340 يومًا، أصغر لاعب يُسجل في 4 مباريات متتالية للبلوز في الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح البلوز في إحراز هدف التقدم عبر اللاعب ماسون ماونت في الدقيقة الـ70.

تقدم البلوز لم يستمر طويلًا حيث نجح اللاعب جاراد برانثويت في إحراز هدف التعادل لـ إيفرتون في الدقيقة الـ75.

وظل فريق البلوز يضغط بكل قوته سعيًا لإحراز هدف الفوز ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح رصيد البلوز بعد التعادل 37 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد إيفرتون 19 نقطة في المركز الرابع عشر.