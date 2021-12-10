انتهت مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ملخص مباراة الهلال والفيحاء:

وبدأ الزعيم المباراة ضاغطًا هجوميًّا وبشكل قوي عبر هجمات الفرنسي جوميز والمالي موسى ماريجا ولكن دون جدوى.

وبعد ذلك أهدر ماريجا فرصة إحراز الهدف الأول خلال الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال فرض أسلوبه الهجومي لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل إهدار الفرص من قبل ماريجا والفرنسي جوميز.

الفيحاء يحرم الهلال من الفوز:

وأصبح رصيد الهلال بعد التعادل 21 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد نادي الفيحاء، 19 نقطة في المركز الخامس.

وفي سياق آخر، سيغيب اللاعب محمد كنو، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن ديربي الرياض ضد نادي النصر يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى كنو بطاقة صفراء في مباراة الفيحاء التي انتهت بالتعادل السلبي ليتأكد غيابه عن مواجهة النصر بسبب تراكم البطاقات.

ويعود الهلال إلى المباريات المحلية، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الماضي على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.