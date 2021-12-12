أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها ضد ثنائي فريق النصر، فينسنت أبو بكر وبيتي مارتينيز.

الانضباط تغرم فينسنت أبو بكر ومارتينيز:

ولفتت لجنة الانضباط إلى أن فينسنت أبو بكر ومارتينيز غابا عن المقابلة الإعلامية في منطقة “فلاش إنتر فيو” بعد نهاية مباراة الطائي ضد النصر، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمواجهة.

وأشارت لجنة الانضباط إلى ثبوت مخالفة فينسنت أبو بكر ومارتينيز للمادة (63-2)، وألزمت كل منهما بدفع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

النصر يخسر ضد الطائي:

ولعب الطائي ضد النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بتحقيق فارس الشمال لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي إلى 11 نقطة في المركز الأخير.