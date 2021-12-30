كشفت وزارة الرياضة اليوم الخميس تفاصيل حادث وقع صباح اليوم لـ سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022.

السيارة كان بها 5 من أصحاب الجنسية الفرنسية

وأضافت الوزارة في بيانها عبر الحساب الرسمي في “تويتر” أن السيارة كان يستقلها 5 أشخاص من الجنسية الفرنسية أُصيب أحدهم وتم نقله لأحد مستشفيات محافظة جدة من أجل تلقي العلاج اللازم كما أضافت أنه بحالة مطمئنة.

وأشارت إلى أن بقية الأشخاص لم يتعرضوا لأي إصابات.

موعد انطلاقة رالي داكار 2022

وتنطلق بعد غد السبت المقبل فعاليات رالي داكار السعودية 2022، في عامها الثالث على التوالي، للنسخة 44 للحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، وسط اهتمام عالمي بالغ ومتابعة كبيرة لرالي داكار الذي يواصل كتابة تاريخه على تضاريس المملكة وصحاريها الشاسعة وتنوّعها الجغرافي ومناظرها الطبيعية الخلابة، التي أضفت مزيدًا من الإثارة والحماس للرالي العريق، ما جعلها المسرح الأفضل والموطن الجديد الأمثل لأعرق الراليات العالمية على وجه الأرض.

وبدأ المشاركون في الرالي بالتوافد إلى محافظة جدة التي ستحتضن المرحلة الاستعراضيّة، إذْ يستهل السائقون رحلتهم الشاقة في الأول من يناير عبر مرحلة قصيرة بمسافة 19 كلم، قبل انتقالهم إلى حائل التي ستشهد انطلاق المنافسات الرسميّة في الثاني من يناير.