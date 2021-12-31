كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه تفاصيل مثيرة بشأن خطاب أرسلته إدارة نادي النصر لنظيرتها في نادي الاتحاد، وذلك بعد تعاقد الأخير مع المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كواليس أزمة النصر ولاعبه السابق حمدالله

وكانت الأزمة بين أصفر العاصمة ولاعبه المغربي السابق بدأت من يوم 23 نوفمبر الماضي، بإعلان النصر فسخ عقده مع اللاعب لأسباب مشروعة وقانونية، لكن بعد أسابيع قليلة من تاريخ فسخ العقد، أعلن الاتحاد عن تعاقده مع المهاجم المغربي لتدعيم الصفوف الهجومية للفريق.

وقال جستنيه عبر حسابه في “تويتر” : ” لدي معلومة تقول إن إدارة مسلي آل معمر خاطبت إدارة الاتحاد بشأن ضم حمدالله، لو كنت مكان إدارة الاتحاد فلن أرد على الخطاب لأنه هناك جهات قانونية هي من تخاطب ولن أتعجب من إعلام اللي بالي بالكم من فبركة خبر أن إدارة الاتحاد ستحاول عبر وسطاء، حل الموضوع وديًا، لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين”.

84 مليون ريال مُستحقة للعالمي

ويرغب النصر في الحصول على 84 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي في عقد حمدالله مع العالمي قبل فسخه.

وبدأ المهاجم المغربي، الانتظام في تدريبات الاتحاد استعدادًا للمشاركة في مباريات العميد بداية من السابع من يناير المقبل حيث ستكون أول مباراة له أمام الفيحاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.