توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد عدد من مناطق المملكة هطول أمطار متفاوتة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في أحدث التقارير عن حالة الطقس المتوقعة إنه من المنتظر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة وخفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الداخلية منها.

كما توقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة (رابغ، جدة) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على حائل، الجوف الحدود الشمالية والأجزاء الداخلية لمنطقة تبوك.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والقصيم، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية وكذلك البحر الأحمر ومنطقة تبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.