أعلن الهلال أمس الأربعاء عن تعاقده مع الظهير الأيمن لنادي الاتحاد، سعود عبدالحميد وذلك بعدما لم يتمكن الأخير من التوصل لاتفاق مع إدارة العميد لتجديد العقد.

وانضم عبدالحميد صاحب الـ23 سنة لصفوف الهلال لمدة 3 سنوات ونصف حتى يونيو 2025.

ما هي الثغرة ؟

وتوجد ثغرة قد تحرم عبدالحميد من اللعب مع الهلال في الموسم الحالي وهي أن عقد اللاعب مع نادي الاتحاد ينتهي يوم 31 يناير المقبل وسوق الانتقالات الشتوية تُغلق أبوابها في السعودية يوم 30 يناير أي قبل يوم واحد من نهاية عقد سعود مع الاتحاد.

ذلك يعني أن الهلال لن يستطيع تسجيل اللاعب في الموسم الحالي ولكن يُوجد شرط واحد لإتمام الأمر وهو الاتفاق مع الاتحاد على بيع المدة المتبقية في عقده، وفي حال لم يتم الاتفاق فإن سعود عبدالحميد سيضطر إلى الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري، واللعب مع الهلال بداية من موسم 2022/2023.

كواليس الصفقة

وكشف الإعلامي وليد الفراج تفاصيل انتقال سعود عبدالحميد إلى صفوف فريق الهلال، مؤكدًا أن إدارة الاتحاد كانت على علم بالمفاوضات.

وقال الفراج: ” انتقال عبدالحميد من الاتحاد إلى الهلال تم بعد أسبوعين من اتصال مشترك بين إدارتي الناديين وتأكيد إدارة العميد أنها لا ترغب بالتجديد مع اللاعب بسبب عدم قبولها طريقة المفاوضات التي تمت وعرض الهلال كان الوحيد أمام اللاعب.. الله يوفقه موهبة سعودية شابة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هل تريد نموذجًا للاحتراف مع الاحتفاظ بالعلاقات الودية بين كبار الأندية في أي بلد.. شوف كواليس انتقال سعود عبدالحميد إلى الهلال كلاعب حر ورغم هذا إدارة الهلال قامت باستئذان إدارة الاتحاد.. شغل ناس كبار”.