كشف الإعلامي وليد الفراج تفاصيل انتقال سعود عبدالحميد إلى صفوف فريق الهلال، مؤكدًا أن إدارة الاتحاد كانت على علم بالمفاوضات.

الهلال يحسم الصفقة رسميًّا:

وأعلن نادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سعود عبدالحميد ليُمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وتمنى له التوفيق في مشواره مع الزعيم.

ونالت صفقة سعود إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين، خاصة أنه مميز للغاية ولا زال صغيرًا في السن، وأكدوا أنه سيُفيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لـ10 مواسم قادمة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل صفقة سعود عبدالحميد:

وقال الفراج: “انتقال سعود عبدالحميد من الاتحاد إلى الهلال تم بعد أسبوعين من اتصال مشترك بين إدارتي الناديين وتأكيد إدارة العميد انها لا ترغب بالتجديد مع اللاعب بسبب عدم قبولها طريقة المفاوضات التي تمت وعرض الهلال كان الوحيد أمام اللاعب.. الله يوفقه موهبه سعودية شابة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هل تريد نموذجًا للاحتراف مع الاحتفاظ بالعلاقات الودية بين كبار الأندية في أي بلد.. شوف كواليس انتقال سعود عبدالحميد إلى الهلال كلاعب حر ورغم هذا إدارة الهلال قامت باستئذان إدارة الاتحاد.. شغل ناس كبار”.