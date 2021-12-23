سقط الفريق الكروي الأول بنادي الأتلتيكو، في فخ الخسارة في مباراة غرناطة ضد أتلتيكو مدريد التي أُقيمت اليوم الأربعاء في الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإسباني.

ملخص مباراة غرناطة ضد أتلتيكو مدريد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي الأتلتيكو، أسفر عن الهدف الأول للروخي بلانكوس عبر اللاعب جواو فليكس لاعب منتخب البرتغال في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

وواصل غرناطة بحثه عن إحراز هدف التعادل، حتى نجح اللاعب داروين مانشيس في إحراز هدف التعادل لفريق غرناطة في الدقيقة السابعة عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، من المباراة تراجع نادي أتلتيكو مدريد، ليستغل غرناطة الفرصة ويُحرز الهدف الثاني عبر اللاعب خورخي مولينا في الدقيقة الـ62.

ولم يحدث أي جديد في مباراة غرناطة ضد أتلتيكو مدريد، ليفوز غرناطة بثنائية لهدف.

وأصبح رصيد غرناطة بعد الفوز 22 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 29 نقطة في المركز الخامس.

أتلتيكو مدريد خسر آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني:

وخسر أتلتيكو مدريد آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني، حيث خسر من غرناطة وإشبيلية وريال مدريد وريال مايوركا.

وسُجل في شباك أتلتيكو مدريد 22 هدفًا في الدوري الإسباني حتى الآن.