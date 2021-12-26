يُنافس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم على الأفضل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

أفضل 3 مدربين في دوري الأبطال

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مساء اليوم الأحد، عن أفضل 3 مدربين في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ومنحت الجماهير فرصة التصويت للاختيار حتى مساء الأربعاء المقبل.

ويُنافس على المدرب الأبرز ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بجانب المدرب الهلالي جارديم، المدير الفني لفريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، كيم جي دونغ، ومدرب أولسان هيونداي هونغ ميونغ بو.

جارديم يقود الهلال لحصد اللقب

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بمسيرة المدير الفني البرتغالي مع الهلال، بعد توليه مهمة تدريب الفريق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، ونجاحه في قيادته لحصد اللقب.

ولفت الاتحاد الآسيوي في تقريره إلى أن ليوناردو جارديم حقق نسبة فوز بنسبة 100%، وبلغت نسبة معدل الأهداف المسجلة في المباراة الواحدة 2.25، فيما وصل معدل الأهداف المستقبلة في اللقاء الواحد إلى 0.25.