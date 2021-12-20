أثار تعاقد نادي الاتحاد في الأيام الأخيرة، مع المغربي عبدالرزاق حمدالله جدلًا قانونيًا، وذلك بعد أن فسخ ناديه السابق النصر عقده يوم 23 نوفمبر الماضي لأسباب قانونية ومشروعة وفقًا لـ بيان النصر.

وسم عن حمدالله والاتحاد يثير الجدل

ودُشن وسم ” إلغاء عقد حمدالله مع الاتحاد” وأثار تفاعلًا كبيرًا عبر موقع “تويتر” بسبب اعتقاد الكثيرين أن تعاقد الاتحاد مع اللاعب المغربي غير قانوني وقد يُورط الاتحاد في قضايا مستقبلًا.

ورد المستشار القانوني أيمن الرفاعي على هذه الجزئية قائلًا: ” تعاقد الاتحاد مع اللاعب المغربي قانوني وسليم، النصر أعلن عن فسخ العقد معه وبالتالي يجب إسقاط اسمه من كشوفات النصر، وإذا لم يفعل النصر ذلك فمن حق الاتحاد التقدم بشكوى ضد النصر والحصول على بطاقة مؤقتة للاعب المغربي”.

الاتحاد موقفه سليم

وأضاف الرفاعي: ” قد توجد قضايا بين اللاعب المغربي وناديه السابق النصر، ولكن هذا لا يمنع استمرار تعاقده مع الاتحاد وتمثيله للفريق خلال المباريات المقبلة”.

يذكر أن القانوني أحمد الأمير كان أكد على أن تعاقد الاتحاد مع المهاجم المغربي غير قانوني، وقد يُعرض العميد لقضايا في الفترة المقبلة.