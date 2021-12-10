قال الناقد الرياضي جمال عارف إن رحيل سعود عبدالحميد عن نادي الاتحاد، وفّر للعميد 16 مليون ريال كان سيتم دفعهم لإقناع اللاعب بتجديد العقد.

عارف يتحدث عن رحيل سعود عبدالحميد

وتحدث عارف لـ برنامج ” أكشن مع وليد” على قناة Mbc Action قائلًا: “الله يسهل عليه، يعني عبدالحميد ليس أحمد جميل لكي يتمسك الاتحاد به، رحيله كان أفضل حل ووفر للنادي 15 أو 16 مليون ريال”.

وأضاف عارف: ” اللاعب اختار طريقه وله الحق في ذلك والاتحاد اختار الحل الأفضل له وله الحق في ذلك”.

عبدالحميد قد لا يُمثل الهلال حاليًا

وتوجد ثغرة قد تحرم عبدالحميد من اللعب مع الهلال في الموسم الحالي وهي أن عقد اللاعب مع نادي الاتحاد ينتهي يوم 31 يناير المقبل وسوق الانتقالات الشتوية تُغلق أبوابها في السعودية يوم 30 يناير أي قبل يوم واحد من نهاية عقد سعود مع الاتحاد.

ذلك يعني أن الهلال لن يستطيع تسجيل اللاعب في الموسم الحالي ولكن يُوجد شرط واحد لإتمام الأمر وهو الاتفاق مع الاتحاد على بيع المدة المتبقية في عقده، وفي حال لم يتم الاتفاق فإن سعود عبدالحميد سيضطر إلى الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري، واللعب مع الهلال بداية من موسم 2022/2023.