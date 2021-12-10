وجهت جماهير نادي الاتحاد رسالة إلى لاعبي الفريق الكروي الأول بالعميد، وذلك بعد تعثر فريقي النصر والهلال اليوم الجمعة في مباراتهما المؤجلة بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العالمي خسر أمام الطائي بنتيجة هدفين لهدف ظهر اليوم، بينما تعادل الهلال مع الفيحاء بدون أهداف مساء اليوم.

منافسات الدوري تعود بعد 15 يومًا:

ودشنت جماهير الاتحاد وسمًا شهد تفاعلًا كبيرًا بعنوان “الدوري لا يروح يا نمور”، كون نادي الاتحاد متصدرًا في الفترة الحالية، وقبل استئناف مسابقة الدوري يوم 25 ديسمبر الجاري.

الاتحاد لا يزال في صدارة الدوري بعد تعثر الهلال والنصر:

وحافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد خسارة النصر من الطائي وتعادل الهلال مع الفيحاء اليوم الجمعة.

ويتواجد نادي الاتحاد حاليًّا في الصدارة برصيد 26 نقطة يليه الشباب وضمك ثانيًا وثالثًا برصيد 25 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء خامسًا برصيد 19 نقطة، الرائد سادسًا برصيد 18 نقطة، النصر سابعًا برصيد 17 نقطة.

الاتفاق في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، الأهلي والفيصلي في المركزين التاسع والعاشر بـ جدول ترتيب الدوري السعودي، أما نادي أبها فمتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، ويليه كل من الفتح والباطن والطائي في المراكز من الـ12 إلى الـ14 برصيد 13 نقطة لكل فريق، أما ناديا التعاون والحزم فيتواجدان في المركزين الـ15 والـ16 برصيد 11 نقطة لكل فريق.