تفقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، آخر استعدادات حلبة كورنيش جدة لاستضافة سباقات فورمولا1 جدة، التي بدأت من اليوم الجمعة حتى بعد غد الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز الفيصل وهو يتفقد آخر استعدادات حلبة كورنيش جدة.

وزير الرياضة يقود سيارة فريق ويليامز بـ سباقات فورمولا1 جدة:

وفي وقت سابق من اليوم، قاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، سيارة فريق ويليامز Fw07/01، وذلك في سباق الفورمولا المقام حاليًّا في مدينة جدة حيث رعت السيارة الخطوط الجوية السعودية.

وسبق لـ هذه السيارة الفوز بجائزة هولندا الكبرى عام 1979 وتمت قيادتها بواسطة السائق داريو فرانشيتي بطل العالم في سلسلة Indy Car 4 مرات على مضمار حلبة كورنيش جدة.

لويس هاميلتون في صدارة التجارب الأولى لـ فورمولا1 جدة:

يذكر أن السائق البريطاني لويس هاميلتون تصدر قائمة أسرع 10 سائقين في التجارب الأولى لـ فورمولا 1 في السعودية.

وجاء لويس هاميلتون أولًا، يليه ماكس فيرشتاين، ثالثًا فالتيري بوتاس، رابعًا بيار غاسلي، خامسًا أنطونيو جيوفينازي، سادسًا كارلوس ساينز، سابعًا شارل لوكلير، ثامنًا دانييل ريكاردو، التاسع فيرناندو ألونسو، العاشر سيباستيان فيتيل”.

ويقود السائقون في الحلبة للمرة الأولى اليوم؛ من أجل إيجاد معايير الضبط المثالية للحصة التأهيلية والسباق.

وسيقام، يوم غد السبت ، التجارب الثالثة والحصة التأهيلية، واللمسات الأخيرة لتوازن السيارات في التجارب الثالثة، وسيتنافس السائقون لتسجيل أسرع التواقيت في الحصة التأهيلية، وستحدد النتيجة ترتيب انطلاق السائقين في فورمولا .

وينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا، بعد غدٍ الأحد، وسيكون هناك 50 لفة في حلبة كورنيش جدة مليئة بالتجاوزات وإستراتيجيات تبديل الإطارات.