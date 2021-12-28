أعلن نادي بنفيكا، قبل قليل، عن رحيل البرتغالي خورخي جيسوس عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

رحيل جيسوس عن بنفيكا

وأوضح نادي بنفيكا في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم فسخ العقد بالتراضي مع المدير الفني جيسوس، وذلك بعد مرور عام و4 أشهر على التعاقد معه.

ورحل جيسوس عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث طالبت الجماهير برحيله بعد الخسارة أمام بورتو بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ16 من كأس البرتغال.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي مؤخرًا بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي، بعد إقالة المدير الفني ريناتو بورتالوبي، إلا أن هناك أكثر من مدرب مرشح معه، ومنهم سوزا مدرب منتخب بولندا.

تجربة مميزة مع الهلال

وسبق أن قاد المدير الفني البرتغالي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وتألق تحت قيادته، حيث توج معه بلقب كأس السوبر السعودي، ويملك مسيرة مميزة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).