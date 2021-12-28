يشعر زوار منطقة جاردن في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، بأنفاس تجذبهم نحو المنطقة الخضراء المسوّرة، وما إن يضعوا أقدامهم على عتباتها حتى يجدوا عبق الجزر الاستوائية في انتظارهم، تحت تأثير الحدائق المعلّقة والنافورة الراقصة في المنطقة.

جاردن وجهة المذاقات

وتمثل منطقة “جاردن” وجهة المذاقات، التي تَعِد الزوار بتلبية طلباتهم من أقصى الغرب حتى أعماق الشرق، مرورًا بمطاعم الوجبات السريعة والأكلات الشعبية والأغذية الصحية، وذلك عبر نحو 30 مطعمًا توفر أطيب وأشهى المأكولات والمشروبات، التي تكفل تغذية تتوافق مع احتياجات مختلف الفئات السنية.

وتتميز المنطقة بحدائقها المعلقة، التي تأخذ الزوار نحو أجواء الجزر الاستوائية، بما تضفيه من لمسة جمالية معززة بالطبيعة الخلابة والبيئة الخضراء، ما جعلها موقعًا متميزًا للاجتماع على طاولاتها، والجمع بين تغذية الروح والبدن بجمعها بين المطاعم والأجواء الفاتنة المصحوبة بالموسيقى المتنوعة.

معبر البوليفارد رياض سيتي

وتُعد منطقة “جاردن” معبرًا يصل من خلاله الزوار إلى مختلف جهات “بوليفارد رياض سيتي“، حيث يمكنهم أخذ دورة سريعة على نافورتها للانطلاق نحو المناطق والفعاليات الأخرى، كما تُعد محطة للاستجمام بما توفره من أجواء جاذبة تعزز التجربة الترفيهية.

وتشكل منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وتعد واحدة من أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، إذ تضم أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.