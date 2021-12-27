كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

طاقم حكام مباريات اليوم

وسوف يدير مباراة الأهلي والرائد طاقم تحكيم سعودي بقيادة خالد الطريس وسيعاونه كل من ياسر السلطان وعبدالرحيم الشمري وسيكون عبدالصمد البكري حكمًا رابعًا وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، وعماد عسكر مساعدًا لحكم الفيديو.

أما مباراة الشباب والتعاون فسوف يُديرها طاقم تحكيم روماني بقيادة أوفيديو هاتيجان وسيعاونه كل من مواطنيه جورجي سيباستيان وجريجوري ميرسيا، والسعودي عبدالله العويدان حكمًا رابعًا وإشتفان كوفاتش حكمًا للفيديو والسعودي محمد العبكري مساعدًا لحكم الفيديو.

نتائج مباريات أمس في الدوري السعودي للمحترفين

وكانت نتائج مباريات أمس الأحد في الدوري، انتهت بفوز الطائي على الفيصلي بثلاثية لهدف، وفاز النصر على الحزم بهدفين لهدف، وفاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.