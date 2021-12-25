كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/2022.

حكام مباريات اليوم بـ الدوري السعودي

وسيدير الحكم ماجد الشمراني مباراة ضمك والباطن وسيعاونه كل من فهد العمري وسعد السبيعي ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني حكمًا للفيديو، وبدر الشمراني مساعدًا لحكم الفيديو.

طاقم تحكيم باراجوياني للقاء الهلال والفتح

أما الباراجوياني ديرليس لوبيز فسوف يدير مباراة الهلال والفتح وسيعاونه كل من مواطنيه إدواردو بريتوس وإدواردو كاردوزو والسعودي محمد السماعيل حكمًا رابعًا والباراجوياني أوليسيس ميريليس حكمًا للفيديو ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

ويُدير محمد القرني مباراة الفيحاء وأبها، ويعاونه كل من عمر الجمل ومؤيد المسجن وسلطان العكيري حكمًا رابعًا وسلطان الحربي حكمًا للفيديو ومحمد العرمطي مساعدًا لحكم الفيديو.