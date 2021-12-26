كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طاقم حكام مباريات اليوم بـ الدوري السعودي

وسيدير الحكم فيصل البلوي مباراة الطائي والفيصلي ويعاونه كل من إبراهيم الدخيل وعيسى الخيبري ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا وعبدالله الشهري حكمًا للفيديو وسعد الشبرمي مساعدًا لحكم الفيديو.

أما الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك سيدير مباراة النصر والحزم ويُعاونه كل من برانيسلاف هانكو وتوماس سومولاني وسيكون بندر القحطاني حكمًا رابعًا وأوليسيس ميريليس من الباراجواي كحكم للفيديو وخلف الشمري مساعدًا لحكم الفيديو.

ويدير الحكم الروماني إشتفان كوفاتش مباراة الاتحاد والاتفاق ويُعاونه فاسيلي مارينيسكو وميهاي آرتين من رومانيا أما الحكم عبدالله الخربوش فسيكون حكمًا رابعًا والقطري خميس المري حكمًا للفيديو، والسعودي هشام الرفاعي مساعدًا لحكم الفيديو.

توقيت مباريات اليوم

وستكون المباراة الأولى في الجولة الـ14 من الدوري السعودي لليوم بين فريقي الطائي والفيصلي حيث تنطلق في الرابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي النصر والحزم وتُقام على ملعب “مرسول بارك” معقل النصر في الرياض في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً.

والمباراة الثالثة سوف تكون بين فريقي الاتحاد والاتفاق في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.