قالت حكومة بوتسوانا: إن أول 4 إصابات بمتحور أوميكرون لدينا كانت لدبلوماسيين وصلوا من أوروبا.

وبالأمس أكدت منظمة الصحة العالمية أن جنوب إفريقيا وبوتسوانا لديهما 62% من حالات الإصابة بأوميكرون، المتغير الجديد من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها في العالم.

وقالت مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا: إن جنوب إفريقيا وبوتسوانا أبلغتا حتى الآن عن 172 و19 حالة إصابة بمتغير أوميكرون، على التوالي، مشيرًا إلى أن دول القارة “تضاعف الإجراءات للكشف عن انتشار السلالة الجديدة والسيطرة عليها”.

انتشار عدوى أوميكرون:

وحتى الآن، أكدت أربع دول إفريقية وجود حالات عدوى بأوميكرون، وكانت نيجيريا وغانا آخر من قدم هذه البيانات.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن أكثر من عشرين دولة على مستوى العالم سجلت حالات إصابة بالمتغير الجديد، الذي أعلن عن اكتشافها قبل أسبوع علماء وسلطات صحية في جنوب إفريقيا.

بينما قالت مديرة المكتب الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية، ماتشيديسو موتي: إن “الاكتشاف والإخطار في الوقت المناسب للمتغير الجديد من قبل بوتسوانا وجنوب إفريقيا أكسب العالم الوقت”.