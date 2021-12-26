تواجد نجم نادي الاتحاد الجديد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، في مدرجات إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، لدعم العميد ضد الاتفاق.

عبدالرزاق حمدالله يتفاعل مع الفوز الاتحادي:

وانضم عبدالرزاق حمدالله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مؤخرًا، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النصر، وعاد بالأمس إلى السعودية لبدء مشواره مع العميد.

وحرص عبدالرزاق حمدالله على التواجد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لدعم اللاعبين، وظهرت عليه علامات الحزن في الشوط الأول؛ لتأخر العميد بثنائية، قبل أن يبتسم ويظل واقفًا بعد تقدمه بثلاثية، وظل يصفق عقب فوزه القاتل.

الاتحاد يقلب تأخره إلى فوز:

ولعب الاتحاد ضد الاتفاق اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتحقيق العميد لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.