أعلن الناقد الرياضي ومحلل الأداء خالد القحطاني اليوم الأحد رحيله عن طاقم محللي برنامج ” أكشن مع وليد” الذي يقدمه الإعلامي الرياضي وليد الفراج.

خالد القحطاني يرحل بعد 3 سنوات

وقال القحطاني عبر حسابه في “تويتر” : “انتهت علاقتي ببرنامج ” أكشن مع وليد” اليوم، تقدمت باعتذاري مع الشكر والامتنان للإعلامي وليد الفراج، والدكتور وليد بن مهري ولكافة الزملاء خلال عمل استمر 3 سنوات، كانت أكثر من رائعة، أنا فخور بهذه المرحلة، وسأكون كذلك كلما تذكرتها، لأن القادم أجمل بحول الله”.

ويُعرض برنامج ” أكشن مع وليد” يوميًا على قناة MBC Action في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية، ويُناقش أبرز وأهم الأحداث الرياضية في السعودية وفي العالم العربي والعالم أجمع.

برنامج به لفيف من كبار الإعلاميين والنقاد الرياضيين

ويضم البرنامج مجموعة كبيرة من كبار الإعلاميين والنقاد الرياضيين مثل جمال عارف ومحمد العنزي وماجد الفهمي وعبدالله فلاتة وتركي الغامدي ومحمد الشيخ.