حدد المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي خطوات وآلية معرفة هل المسكن صالح للسكن وموافق للكود السعودي أم لا؟

فيديو | كيف يتأكد الشخص قبل شراءه منزلا من أنه صالح للسكن؟

المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي يجيب.. #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5Zka4OBdSf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2021

اختبار جودة السكن

وقال الدلبحي وفقا لـ”الإخبارية”: إنه يمكن اختبار جودة السكن، من خلال اختبارات معينة تجرى في مختبرات مختصة، كذلك يمكن قياس قوة الخرسانة بآلات اختبار معينة.

وأضاف “كذلك يمكن عمل قياس المحاكاة بالأشعة الصوتية لمعرفة كمية الحديد الموجودة في المبنى أو المنشأة”.

كود البناء السعودي

وأشار الدلبحي إلى أنه يمكن من خلال هذه الاختبارات معرفة هل المنشأة مطابقة للمعايير وكود البناء السعودي، قبل شراء المسكن.