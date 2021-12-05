سيُجري المدرب المغربي الحسين عموتة بعض التعديلات على تشكيلة منتخب بلاده، وذلك عند مواجهة السعودية بعد غد الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

منتخب أسود الأطلس قدم مستوى مميزًا في أول جولتين حيث هزم منتخب فلسطين برباعية دون رد، وكرر النتيجة ذاتها بالفوز على المنتخب الأردني ظهر أمس متأهلًا لربع نهائي البطولة، بعد تعادل المنتخب السعودي مع فلسطين.

ما يفكر فيه مدرب المغرب ؟

ويفكر عموتة في إشراك البدلاء ومنحهم الفرصة، كون منتخب أسود الأطلس ضمن التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب مع إراحة العناصر الأساسية خوفًا عليهم من الإجهاد مثل المهاجم وليد أزارو والمدافع بدر بانون.

الأخضر، سيواجه المنتخب المغربي بعد غد الثلاثاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الثمامة في قطر.

المنتخب السعودي كان حقق تعادلًا ثمينًا مع منتخب فلسطين مساء أمس بهدف لكل فريق، بينما فاز المنتخب المغربي بنتيجة عريضة ظهر أمس على منتخب الأردن برباعية دون رد.

أسود الأطلس في الصدارة

منتخب أسود الأطلس يتواجد في المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط من فوزين على فلسطين والأردن، أما منتخب الأردن فيحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز على منتخب السعودية وخسارة من منتخب المغرب، أما الأخضر فيتواجد في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة من خسارة أمام الأردن ثم تعادل مع فلسطين، بينما يتواجد منتخب فلسطين في المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة.