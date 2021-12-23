يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، للتخلص من لاعبه البلجيكي إدين هازارد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم ينجح البلجيكي هازارد صاحب الـ31 سنة في التألق مع الريال منذ الانضمام للنادي الملكي في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة ” ماركا” الإسبانية إن الريال لن يمانع رحيل هازارد إلى ليل الفرنسي، مقابل التعاقد مع اللاعب الكندي جوناثان دايفيد مهاجم ليل.

هازارد عانى كثيرًا مع ريال مدريد

وعانى هازارد كثيرًا بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع ريال مدريد لكثرة إصاباته بالفترة الأخيرة.

ونجح جوناثان دايفيد صاحب الـ21 عامًا في التألق مع نادي ليل، مما دفع الريال للتفكير في ضمه، مقابل التخلص من هازارد.

ويتصدر جوناثان دايفيد صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 13 هدفًا.

الريال في صدارة ترتيب الدوري الإسباني

يذكر أن ريال مدريد يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بثنائية مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين والمقدمة من الدوري الإسباني أمس الأربعاء.

سيواجه الريال، فريق خيتافي في الجولة التاسعة عشرة من الليجا في الثاني من يناير المقبل.

وكان اسم هازارد ارتبط أيضًا بالانتقال لنادي ويست هام يونايتد الإنجليزي ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع فريق ليل مؤخرًا.

ولعب هازارد مع ليل حتى عام 2012 وقدم مستويات طيبة مع الفريق الفرنسي قبل الانضمام لفريق تشيلسي من 2012 حتى 2019.