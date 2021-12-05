يعود اليوم الأحد طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضوريًّا في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، فيما يتم متابعة الدروس التعليمية أونلاين عبر منصة مدرستي.
وأصبحت طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي محور اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وهي كما يلي:
تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي:
– يتيح الموقع الرسمي لمنصة مدرستي، التابع لوزارة التعليم بالمملكة، تسجيل دخول الطلاب عبر الرابط التالي: هنا.
– يضغط الطالب على تسجيل الدخول من خلال تبويب “حسابي”.
– يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
وسيلة فعالة وآمنة للتعليم:
وتتميز منصة مدرستي، بأنها وسيلة فعالة وآمنة للتعليم عن بعد لكافة الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، عقب إعلان تعليق الدراسة في المدارس منذ عام 2020 نتيجة انتشار فيروس كورونا، ونظرًا لإيقاف الدراسة بمؤسسات التعليم العام والخاص والأهلي والجامعي، تم تفعيل نظام الدراسة عن بعد حتى يتمكن الطلاب من متابعة الدراسة في كافة المراحل التعليمية دون أن يحدث خلل في تلقى الطلاب المقررات المخصصة لهم على مدار العام.
التعليم انتهت من الاستعدادات:
وأنهت وزارة التعليم استعداداتها لبداية الفصل الدراسي الثاني من العام 1443هـ، وذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في كافة المراحل بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.
جاهزية الإدارات:
وتابعت الوزارة جاهزية إدارات المناطق والمحافظات، واكتمال الأعمال المنوطة باللجان المشكّلة والإدارات المختصة بعملية الإشراف والتنفيذ والتشغيل على مستوى الإدارة، ومكتب التعليم، والمدرسة، حيث أكملت الفرق الميدانية التي تساندها لجان الاستعداد المدرسي في الإدارات الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة داخل المدارس، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التنظيف والتعقيم، وتشغيل أنظمة السلامة المدرسية.
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