يعود اليوم الأحد طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضوريًّا في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، فيما يتم متابعة الدروس التعليمية أونلاين عبر منصة مدرستي.

وأصبحت طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي محور اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وهي كما يلي: