صادق أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الخميس، على دمج اللجنة البارالمبية بالأولمبية رسميًا.

دمج اللجنة الأولمبية السعودية والبارالمبية



وتم رسميًا المصادقة على قرار دمج اللجنة البارالمبية السعودية باللجنة الأولمبية السعودية لتصبح كيانًا واحدًا باسم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وجاءت أهداف دمج اللجنتين كالتالي؛ توفير بنية تحتية ذات قدرات عالية للرياضيين بمختلف فئاتهم، توحيد الجهود والخدمات المقدمة للرياضيين بكافة فئاتهم، الامتثال لخطط موحدة وواضحة، وخلق حلقة وصل بين الرياضيين من جميع الفئات.

كما يهدف دمج اللجنة الأولمبية السعودية والبارالمبية إلى تعزيز تمثيل التواجد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث العالمية، بالإضافة إلى رفع نسبة ممارسة المجتمع للرياضة بين مختلف الفئات.

أعمال الجمعية العمومية

وافتتح نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير فهد بن جلوي نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعمال الجمعية العمومية للجنة في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

كما صادق أعضاء الجمعية العمومية على انضمام نادي الصقور السعودي ونادي الطيران السعودي لعضوية الجمعية العمومية للجنة والأكاديمية الأولمبية ومركز التدريب الأولمبي بعضوية مراقبة.