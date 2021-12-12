تترقب الجماهير ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ديربي الرياض المؤجل في الدوري:

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الخميس المقبل.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.

الهلال والنصر لا يتعادلان آخر 5 مباريات:

ويتسم ديربي الرياض بالقوة والندية الشديدة بين الفريقين، وهو ما ظهر خلال آخر 5 مباريات بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، حيث انتهت جميعها بالفوز.

ويعود التعادل الأخير بين الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين إلى الدور الأول من موسم 2018/ 2019، ونجح العالمي بعد ذلك في تحقيق الفوز 3 مرات، مقابل انتصارين للأزرق.

كما يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إحصائية مميزة في مواجهاته ضد النصر المؤجلة في الدوري السعودي للمحترفين، ما يمنحه دفعة معنوية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).