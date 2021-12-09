كشف ديوان المظالم عن تفاصيل قضية تعويض رجل مسن تشوهت سمعته أمام أسرته وقبيلته بسبب تهمة لم يرتكبها.

تفاصيل حكم ديوان المظالم

وأوضح الديوان أن المدعي تضرر من قبل جهة قامت بالتعميم عليه أكثر من مرة، وإيقاف التعامل بسجله المدني بتهمة تعاطي المخدرات، وذلك بالخطأ وحدوث التباس بينه وبين المتهم الحقيقي لتشابه أسمائهما.

وأضاف الديوان أن المدعي لحق به ضرر من مراجعة هذه الجهة أكثر من مرة لرفع بصماته ورفع التنويه عن سجله، ما أدى إلى تشويه سمعته أمام أسرته وأفراد قبيلته.

وأكد الديوان أن ما صدر عن الجهة من خطأ تسبب في ضرر معنوي للرجل المسن، وعليه صدر حكم بإلزام هذه الجهة بتعويض المدعي بمبلغ مالي.