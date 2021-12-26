يمر النادي الأهلي بفترة صعبة من الناحية المالية، حيث وصلت ديون النادي إلى أكثر من 150 مليون ريال، وذلك بسبب قضايا سابقة من لاعبين سابقين على النادي بجانب عدم التزام النادي بسداد التزامات مالية ورواتب.

عبدالرحمن الحميدي :

حسب مصادر #برنامج_شوت ديون #الأهلي تفوق 150 مليون ، ودي سوزا كسب القضية ولابد من دفع 21 مليون له ..وقضية دجانيني لم تحسم بعد.@A_AlHameedi⁩ pic.twitter.com/EqkVepwZoR

— برنامج شوت (@Shoot_SSC) December 25, 2021

وكشف الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” شوت” المذاع على قناة SSC أن ديون الراقي تفوق 150 مليون ريال بما فيهم قضيتي النادي ضد اللاعبين دجانيني تفاريس والبرازيلي جوزيف دي سوزا.

وأضاف الحميدي أن الوضع صعب على الراقي حاليًا كون النادي مُطالب بدفع 21 مليون ريال لـ دي سوزا بجانب أن قضية الرأس أخضري دجانيني تفاريس لم تُحسم بعد.

أكثر من 4 ملايين يورو الأهلي مُطالب بدفعهم

وبالأمس، كشف القانوني أحمد الأمير، المستشار في القانون الرياضي الدولي، والكشف عن المنشطات أن الأهلي أصبح مطالبًا بدفع 4 ملايين و 800 ألف يورو لـ لاعبه البرازيلي السابق جوزيف دي سوزا.

وكان دي سوزا صاحب الـ32 عامًا رحل عن الراقي في العام الماضي، وانضم لنادي بيشكتاش التركي بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية من الراقي.

ونشر الأمير عبر حسابه في “تويتر” نص قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم المُلزم لـ الأهلي بدفع 4 ملايين و800 ألف يورو كتعويض للاعب دي سوزا.

أزمة جديدة بسبب 3 ملايين دولار

يأتي ذلك بعد نشر الأمير نصًّا آخر لـ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: إن الراقي أصبح مطالبًا بدفع 3 ملايين دولار مقسمة إلى 462 ألف دولار ومبلغ آخر بقيمة مليوني و524 ألفًا و991 دولارًا كتعويض عن تأخير مستحقات لاعبه السابق الرأس أخضري دجانيني حتى الـ20 من أغسطس من عام 2020.