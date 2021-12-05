أثار الإعلامي توفيق الخليفة العضو الذهبي لنادي النصر، الجدل لدى جماهير العالمي وذلك بعد رسالته الغامضة التي وجهها للاعب الفريق السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الخليفة نشر صورة للاعب المغربي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “اشتقنا للوحش”.

رسالة إلى حمدالله تثير الجدل

جماهير النصر اعتقدت أنه تُوجد محاولات لإقناع إدارة مسلي آل معمر بالتراجع عن قرار فسخ العقد مع المهاجم المغربي، وذلك كون أصفر العاصمة بحاجة فنية إلى تواجد المهاجم المغربي.

أرقام مميزة لـ لاعب النصر السابق

وحقق المهاجم المغربي أرقامًا مميزة مع النصر منذ الانضمام له في عام 2018، حيث أحرز 112 هدفًا وصنع 24 هدفًا، في 108 مباراة بقميص النصر، كما حقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها أكبر هداف بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي “34 هدفًا”، وتوج هدافًا لدوري أبطال آسيا 2020، كما قاد النصر للتتويج بلقب النسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019، وكأس السوبر السعودي مرتين.

ورغم ما حققه حمدالله مع النصر، لكن فترته مع الفريق شهدت أزمات كبيرة كان آخرها انفعاله على الجهاز الفني للفريق بعد مباراة الرائد، ما أدى إلى إعلان فسخ العقد معه يوم 23 نوفمبر الماضي ومطالبته بدفع 20 مليون يورو كشرط جزائي لـ النصر بعد فسخ العقد.