كشف رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز عن صفقة القرن بالمرينغي، مؤكدًا أنه أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم الحاليين.

صفقة القرن في ريال مدريد

وقال فولكر شتروت، وكيل أعمال نجم وسط الريال، الألماني توني كروس: “قبل جائحة كورونا بفترة قصيرة، دعاني فلورنتينيو بيريز لوجبة غداء، إنه شخص لطيف للغاية، وقيادي، وله قصة كفاح رائعة”.

وأضاف شتروت في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية “لقد شرح لي رئيس نادي ريال مدريد سبب اعتباره توني كروس صفقة القرن، إذ قال لي إن قيمة اللاعب الألماني لا يمكن أن تقدر بمال”.

ويقضي توني كروس صاحب الـ31 عامًا، موسمه الثامن بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ الألماني في صيف عام 2014.

الريال يتصدر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة أتلتيكو



ويستعد الريال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويطمح المرينغي لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالريال صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية الوصيف، ولكنه خاض 15 لقاء.