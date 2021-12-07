أعلن فيشال غارغ، رئيس الشركة الأمريكية للرهن العقاري Better.com، في ندوة عبر Zoom يوم الأربعاء عن تسريح حوالي 9% من كوادر الشركة، حيث تم إبلاغ أكثر من 900 موظف بإلغاء عقودهم.

تصريح صادم:

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال فيشال غارغ في المكالمة: “إذا كنت موجودًا في هذا الاتصال، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي سيتم تسريحها.. تم إنهاء عملكم هنا على الفور”.

وأضاف أن الموظفين يمكن أن يتوقعوا استلامهم رسالة عبر البريد الإلكتروني من الموارد البشرية توضح بالتفصيل المزايا ومكافآت نهاية الخدمة.

مبررات:

وتذرع غارغ بأن كفاءة السوق والأداء والإنتاجية هي المسؤولة عن عمليات التسريح، إضافة إلى الكثير من أوجه التقصير من قبل الموظفين المسرحين، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري للشركة القيام بما يتوجب عليها من أجل البقاء.