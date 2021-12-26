يسعى البرازيلي رومارينيو لمواصلة التألق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقيادة فريقه الاتحاد لتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.

رومارينيو يبحث عن هدفه الأول

ولعب البرازيلي رومارينيو 6 مباريات ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، إلا أنه لم ينجح في تسجيل أي هدف، ولكنه تمكن من صناعة هدفين.

ويُقدم رومارينيو مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُنافس على لقب الهداف، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف، وبفارق هدف عن متصدري القائمة.

وشارك النجم البرازيلي في 133 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وساهم في تسجيل 86 هدفًا، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ضد الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الاتفاق، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.