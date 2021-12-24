أعرب الإعلامي جمال عارف عن استيائه من الانتقادات التي تعرض لها الحكم خالد الصلوي، بعد مباراة الفتح ضد الاتحاد الأخيرة.

انطلاقة الاتحاد الحقيقية أرعبتهم

وقال جمال عارف عن انتقاد حكم مباراة الفتح ضد الاتحاد: “الحملة التي توجه للحكم خالد الصلوي ليست موجهة له بل هي في الواقع رغبة في التأثير على الانطلاقة الحقيقية لعميد آسيا التي أرعبتهم وخوفتهم ومن طورهم أخرجتهم”.

وتابع عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لماذا تصمت لجنة الحكام والانضباط على ما مورس على الحكم من حملات رغم صحة قراراته باستثناء عدم طرد البريكان!!.. الاتحاد أرعبهم”.

انتقادات لحكم المباراة

واعترض لاعبو النموذجي بشدة على قرارات حكم مباراة الفريق ضد العميد، فور انتهاء اللقاء، ما دفعه لإشهار أكثر من بطاقة في وجه اللاعبين، وانتقد مراد باتنا وعمار الدحيم الحكم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).