أعاد نجم نادي الاتحاد، زياد الصحفي، إلى الأذهان واقعة المهاجم الهلالي بافيتيمبي غوميز خلال مباراة فريقه في الموسم الرياضي الماضي.

زياد الصحفي يُعيد واقعة غوميز ضد الفتح:

وسجل زياد الصحفي هدفًا بالخطأ في شباك مارسيلو غروهي، ليمنح الاتفاق التقدم مبكرًا، قبل أن يُنهي فارس الدهناء الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، ولكن صحح خطأه، وسجل هدف التعادل.

وأصبح زياد الصحفي هو أول لاعب يسجل في مرماه ولفريقه أيضًا في مباراة واحدة ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منذ الفرنسي غوميز في مباراة الفتح التي أُقيمت في أغسطس 2020.

وحرص زياد الصحفي على الاعتذار إلى جماهير الاتحاد بعدما هز شباك الاتفاق، فيما قام المدير الفني كوزمين كونترا بالاحتفال معه بشكل مميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هارون كمارا يقود الاتحاد لفوز قاتل:

ولعب الاتحاد ضد الاتفاق اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح البديل هارون كمارا في تسجيل ثنائية ليقود العميد لتحقيق فوز قاتل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.