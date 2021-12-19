ظهر عارض الأزياء زياد المسفر بـ”ستايل غريب” في مدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ما جعله يلفت الانتباه.

زياد المسفر يثير الجدل

ونشر المسفر مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه على موقع (سناب شات)، يظهر فيها وهو يرتدي ملابس غريبة ويصفف شعره بطريقة أكثر غرابة وألوان مختلفة ويمسك بيده حقيبة.

إطلالات غريبة دائمًا

والمعروف أن المسفر من مواليد أكتوبر 1997 في الرياض ويحظى بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل، وازدادت شهرته بعدما بدأ يروج للملابس الفاخرة للعديد من الماركات عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومعروف عنه إثارة الجدل بسبب إطلالاته التي توصف بأنها نسائية فقبل ذلك ظهر زياد المسفر وهو يرتدي تنورة واسعة وشميز من اللون الرصاصي أثناء جلسة تصوير خضع لها مؤخرًا.

وفي عيد ميلاده الأخير، احتفل زياد المسفر بطريقة غير تقليدية، حيث نشر مجموعة من الصور خلال الاحتفال الذي أطل فيه ببدلة سوداء كلاسيك بدون قميص كما زين وجهه بالنجوم وحمل بالونات شفافة وسوداء وكتب معلقًا أنه يشعر بالسعادة من بدء العام الجديد، وأن أكبر داعم له كان حب الجمهور حتى من نقده وكتب له كلمات سلبية يشعر بالتقدير نحوه.