أبدى النادي الأهلي، بقيادة المدرب الألباني بيسنك هاسي إعجابه بقدرات اللاعب المصري أحمد سيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري ومنتخب مصر، لضمه للراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أحمد سيد زيزو تألق مع مصر بكأس العرب

وكان سيد زيزو صاحب الـ25 عامًا شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أُقيمت في قطر وقدم مستوى طيبًا.

ويرغب الأهلي في ضم زيزو لاقتراب السنغالي الحسن نداو من الرحيل عن صفوف الراقي في يناير المقبل، بسبب عدم اقتناع المدرب هاسي بقدراته الفنية مؤخرًا.

شرط رحيل زيزو عن الزمالك

وكان زيزو جدد عقده مع الزمالك صيف العام الحالي وقد يدفع مبلغًا ماليًا قدره 42 مليون جنيه مصري للرحيل عن صفوف الزمالك نهاية الموسم الحالي 2021/2022.

وقد يرفض بطل الدوري المصري في الموسم الماضي، التفريط في سيد زيزو في ظل حرمان الزمالك من التعاقدات خلال الفترة الحالية.

يذكر أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، قرر استدعاء اللاعب أحمد سيد زيزو للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في التاسع من يناير المقبل في دولة الكاميرون.

ويلعب سيد زيزو مع الزمالك منذ عام 2018 قادمًا من نادي مورينسي البرتغالي، وحصد مع الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية 2019 ولقب السوبر الإفريقي والسوبر المصري والدوري المصري مع الزمالك بالإضافة للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام الأهلي المصري.