يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه أمام أندية المجمعة، وتحقيق الفوز ضد الفيصلي اليوم.

الهلال يتألق أمام أندية المجمعة

ويسير الزعيم بشكل مميز ضد أندية المجمعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم يخسر في آخر 13 مباراة أمامهم، ونجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل في 6 مواجهات.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرة واحدة فقط خلال 29 مباراة خاضها أمام فرق المجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تحقيق 20 فوزًا، وتعادل في 8 مباريات.

الزعيم ضيفًا على الفيصلي اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الهلال، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.