سيغيب اللاعب سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول في نادي الهلال، عن مباراة الفتح بعد غد السبت وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سلمان الفرج يحتاج أسبوعًا للتأهيل

وذكر الحساب الرسمي للزعيم عبر “تويتر” أن الفرج سيُجري جلسة علاجية وسيخضع لـ برنامج تأهيلي مدته أسبوع.

الهلال بحاجة إلى الفوز

ويسعى الزعيم للفوز في مباراة الفتح، لتعويض خسارته من النصر الخميس الماضي في الجولة الثامنة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري السعودي.

ويتواجد الهلال حاليًا في المركز الرابع، برصيد 21 نقطة، أما الفتح فيتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

وفي وقت سابق، حرص المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، على الاجتماع بلاعبيه بعد الإقصاء من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الاتحاد.

وكان العميد فاز على النموذجي بثلاثية مقابل هدفين ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز على تحقيق نتائج طيبة في المباريات المقبلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.