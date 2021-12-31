يسعى المدير الفني التشيلي لويس سييرا لقيادة فريقه الطائي لتجاوز عقبة الحزم اليوم، ومواصلة التقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحزم ضد الطائي

ومن المقرر أن يلعب الحزم ضد الطائي اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب نادي الحزم في الرس.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

سييرا يبحث عن فوزه الثاني

ويبحث سييرا عن تحقيق الفوز الثاني ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، حيث سبق وواجه مرتين خلال فترة تدريبه لفريق الاتحاد، وفاز في مواجهة وخسر أخرى ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الاتحاد بقيادة سييرا في أول مباراة جمعته بفريق الحزم في الرس بثلاثية، ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، وخسر العميد في جدة بهدفين مقابل هدف في الدور الأول من الموسم التالي.