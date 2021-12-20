أبدى المدير الفني البرازيلي بريكيلس شاموسكا سعادته بالمستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ضمك اليوم.

الشباب يكتسح ضمك بخماسية:

ولعب الشباب ضد ضمك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بخماسية دون رد ليخطف أول بطاقات التأهل إلى الدور التالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شاموسكا يكشف سر الفوز الكبير:

وقال شاموسكا خلال تصريحاته للقنوات الناقلة: “دخلنا المباراة وحاولنا فرض هويتنا لكن تسرع اللاعبين أضاع الشوط الأول”.

وتابع: “في الشوط الثاني، عدنا لأسلوبنا وحاولنا الضغط والاستحواذ ونجحنا في تسجيل 3 أهداف في 10 دقائق، وهو ما أراحنا كثيرًا، بعد الهدف الثالث فتح ضمك الملعب واندفع، وهذا هيأ لنا مساحات ساعدتنا على التسجيل ورفع الغلة لـ5 أهداف”.

وأعرب شاموسكا عن سعادته ليس بالفوز والنتيجة الكبيرة فقط، لكن بالأداء والمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وتطبيق اللاعبين ما طلبه خلال أحداث الشوط الثاني.