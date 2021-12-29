أعلنت شرطة باريس، أن الكمامة ستعود إلزامية في العاصمة الفرنسية، اعتبارًا من هذه الليلة.

يأتي ذلك في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، في ظل تفشي المتحور الجديد أوميكرون، والذي يمتلك عددًا كبيرًا من الطفرات التي تساعده على سرعة الانتشار.

انتشار فيروس كورونا:

وأعلنت العديد من الدول الاوروبية إجراءات احترازية جديدة، فيما لجأ بعضها إلى الإغلاق التام؛ بهدف احتواء الموجة الجديدة لفيروس كورونا.

وأقرت بعض الدول مثل بريطانيا خطط لتسريع منح الجرعة التنشيطية للقاح كورونا، بعد أن أكدت الدراسات فعاليتها في الحد من الأعراض الخطيرة لأوميكرون.