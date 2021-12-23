أكد عادل العيسى، المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، أن الشركات تتعرض لمحاولات احتيال للاستفادة من التأمين من خلال افتعال حوادث في بعض الأحيان.

فيديو | متحدث شركات التأمين: المتحايلون على شركات التأمين النيابة العامة لهم بالمرصاد#برنامج_اليوم pic.twitter.com/kP2Rj8g5Io

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 23, 2021

تحقق من الواقعة:

وتابع العيسى خلال حواره إلى برنامج اليوم على قناة الإخبارية أن شركات التأمين تحاول التحقيق في الواقعة وإذا أثبتت وجود عملية احتيال تقوم برفض المطالبة، لكنها ملزمة أن تبلغ العميل بأنه يمكن فصله من التأمين بشكل دائم.

حالات مركبة:

ولفت إلى إن هناك حالات مركبة ومعقدة وتشمل أطرافًا وجهاتٍ أخرى في تلك الحالة تلجأ شركة التأمين إلى الإدارة العامة للمرور وأيضًا في بعض الحالات تلجأ إلى النيابة العامة للتحقيق في الأمر، خاصة إذا كان ينطوي على تعاون من أفراد في شركات أو في قطاعات أخرى في موضوع التحايل ويكون فيه مبالغ كبيرة، وفي هذه الحالة شركات التأمين عادة تلجأ إلى النيابة العامة التي تكون لهم بالمرصاد.